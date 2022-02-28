الإقتصاد

بحث فرص الاستثمار في المملكة وقرغيزيا

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1443 هـ      28 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أقام اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القرغيزي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان ارزيبيك قوجوشيف، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، والسفير السعودي بقيرغستان إبراهيم الراضي والسفير القرغيزي بالمملكة أولوكبيك ماريبوف وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية العلاقات بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.

وفي مستهل اللقاء، نوه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان، بالعلاقات القيرغيزية السعودية والتي تصاف هذا العام ذكرى ثلاثين عاماً على تأسيسها، وبدعم المملكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بقيرغيزستان.
وبين النائب الأول لرئيس الوزراء القيرغيزي أن 50 شركة قيرغيزية من مختلف القطاعات تشارك في هذا الملتقى ولديها رغبة قوية في إقامة وتطوير علاقات مع نظيراتها من الشركات السعودية، مؤكداً أن قيرغيزستان مهتمة باستقطاب الشركات السعودية الكبرى إلى مشاريع عديدة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة والعلوم والتعليم والسياحة والاتصالات والثقافة وصناعة الحلال، داعياً الشركاء السعوديين إلى المشاركة الفعالة في إقامة شراكة تجارية فاعلة بين رواد الأعمال وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن اللقاء يأتي في ظل توجه البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال، وللرفع من حجم التبادل التجاري.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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