الموز له فوائد كبرى.. هذا ما تفعله ثمرة واحدة يوميا للجسم

تناول الموز يعد من الأمور المحببة للملايين وكما نسمع لمقولة “تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب”، الأمر نفسه للموز.

الدراسات الجديدة تؤكد أن تناول الموز يوميا يمكن أن يكون بنفس الجودة

وذلك لاحتوائه على فيتامينات وعناصر أساسية للصحة.

وفقا لموقع Healthline، يجب الالتزام بتوصية تناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم وليس أكثرل.

لكي لايؤدي إلى زيادة الوزن أو نقص في العناصر الغذائية، فالإفراط بتناول أي نوع من الطعام قد يؤدي إلى مشكلات صحية.

ووصلت الدراسات إلى أن تناول موزة يوميا يزيد من صحة الجسم.

وذلك بسبب العديد من الخصائص الذي يحتويه الموز ومنها :

يدعم صحة الأمعاء: وفقا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم.

والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، الضرورية لصحة الأمعاء.

لذلك يساهم الموز في استقرارعمل الأمعاء وتوفير العناصر الغذائية للميكروبيوم.

إنقاص الوزن:

يمكن أن يساعد تناول الموز يوميا على تحقيق الأهداف في إنقاص الوزن.

وذلك بسبب احتواء الموز على الألياف والبروتين الذي يعطي احساسا بالشبع لفترة أطول.

على الرغم من احتوائه على ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة.

تحسين وزيادة نضارة البشرة:

يغير الموز قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد، ذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز.

وخاصة المنغنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين.

بالتالي يزيد من نضارة البشرة و التخفيف من علامات التقدم في السن.

العمل على تحسين طاقة الجسم:

يمكن أن يكون الموز مفيدا في زيادة مستويات الطاقة ويمنع الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

الحصول على البوتاسيم ودعم صحة القلب:

يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم، الذي يدعم بدوره صحة القلب.