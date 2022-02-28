السعودي” الطويل” يتوج بذهبية آسيا للمبارزة

الرياض ـ هاني البشر

حقق حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي للمبارزة الميدالية الذهبية لسلاح الابيه للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في طشقند العاصمة الأوزبكية، وذلك بعد فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بنتيجة ١٥/11في نهائي البطولة.

وتعد الميدالية الذهبية الآسيوية الثانية في تاريخ المبارزة السعودية، بعد اللاعب صلاح الصقر عام 1996 في جاكرتا.

وكان الطويل قد تجاوز الهندي نيرمالا في دور الـ٣٢ بنتيجة 15/12 وفاز على الأوزبكي قيروقري في دور الـ١٦ بنتيجة ١٥/١١، وكسب الهندي شوبهام في دور الـ٨ بنتيجة ١٥/1١، فيما تخطي الأردني إياد عودة في دور الأربعة بنتيجة ١٥/١٣.

ويعد اللاعب حسين الطويل أحد لاعبي النخبة الواعدين، والمصنّف الأول في سلاح الابيه على مستوى المملكة.

من جهته، أبدى اللاعب حسين الطويل سعادته بهذا الإنجاز الفريد من نوعه ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مبينا أن البيئة الصحية في أسرة المبارزة تساعد على التركيز في التدريبات والبطولات وتحقيق الإنجازات، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مقدما شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز ابتداءاّ من ناديه الهدى بتاروت ومدربه في النادي فؤاد الناصري ومدرب المنتخب محمد فؤاد.

في حين هنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، اللاعب حسين الطويل على إنجازه، كأحد ثمار خطط اتحاد المبارزة بالتنسيق مع استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأحد لاعبي برنامج النخبة.

وأوضح الصبان أن اللاعب حسين الطويل منذ عام 2020 وهو المنصف الأول في اسيا للناشئين، وأن الاتحاد يواصل العمل على خططه الاستراتيجية ببناء أجيال تحقق الأهداف والانجازات على المدى البعيد.