التأهيل المهني يشارك في “معكم بدينا”

البلاد- ياسر بن يوسف

أطلقَ بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز دُلني للأعمال معرضًا تحت شعار “معكُم بِدينا” في واجهة الرياض احتفالاً بمرور 3 قرون على بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وقد برز جناح برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وبتنفيذ مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بما يحتويه من أعمال يدوية وقطع تراثية عصرية، حيث ضمّ الجناح أكثر من 250 قطعة فنية مميزة نُفّذت بأيدي أكثر من 200 سيدة من مختلف مناطق المملكة استطعن أن يُبهرن الزوار بجمالها، وضَمّ أيضًا عرض تفاعليّ حيّ لنسج قطعة بحرفة السدو. يذكر أن البرنامج يسعى إلى تدريب وتأهيل وتمكين السيدات والفتيات على تطوير مهاراتهنّ في الحرف اليدوية التراثية المستوحاة من مناطق المملكة المختلفة، وتقديم الدعم ليستطعن البدء في مشاريعهن الخاصة فيها، ويشمل التدريب على 5 حرف وهي السدو، والقط العسيري، وصناعة الفخار، وصناعة الخشبيات وصناعة الحليّ والاكسسوارات.

وفي لفتة اجتماعية مميزة من البرنامج حظيت المتدربات المستفيدات بفرصة المشاركة بعرض واقتناء منتجاتهن من قبل الزوار في المعرض، والذي استمر في استقبال الزوار حتى أمس الأول.