اتحاد الرياضة للجميع يُطلق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عن إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات، الذي يستهدف في مرحلته الأولى إنشاء مجموعات رياضية في سبع جامعات سعودية وعدد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.
ويستمر البرنامج ثمانية أشهر بداية من شهر فبراير حتى أغسطس 2022، ويستهدف شريحتي الطلبة من البنين والبنات وأعضاء هيئة التدريس، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: “سنحقق من خلال إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات قفزة نحو الأمام ضمن مهمتنا للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وبناءً على نجاح العديد من المبادرات لتطوير الرياضة المجتمعية وتحديداً على المستوى التعليمي، والتي من أبرزها كانت مسابقة “تحدي الرياضة للجميع” التي أقيمت في عام 2019، حيث سيعمل البرنامج على تنشيط جهودنا لجعل الصحة والعافية في مقدمة اهتماماتنا والمساهمة بشكلٍ كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية الأسبوعية في المملكة إلى 40% بحلول عام 2030″.
ويأتي إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات، امتدادًا لمبادرات متنوعة نفذها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وتحديداً كانت موجهة نحو طلاب وطالبات الجامعات، حيث كانت البداية خلال فترة بداية الجائحة في عام 2020 وذلك ضمن تحدي حملة (بيتك ناديك) لتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني في المنزل.