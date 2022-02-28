اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

الرياض : البلاد

انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ ‏‏02 / 06 / 1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بلائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء المادة العاشرة منها، التي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 02 / 11 / 1443هـ الموافق 01 / 06 / 2022م.