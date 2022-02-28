أوكرانيا.. الجيش الروسي يبدأ بناء جسر عائم لعبور نهر إيربين

أعلن الجيش الأوكراني أن العمليات الروسية باتجاه العاصمة كييف استمرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، عبر موقع فيسبوك، أن الجيش الروسي يحاول بناء جسر عائم في شمال كييف لعبور نهر إيربين.

وأعلنت عن محاولة أخرى فاشلة للاستيلاء على مدينة إيربين على مشارف كييف.

من جانبها، ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن القوات الروسية تقدمت من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا باتجاه ميكولايف.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل 352 مدنيا، بينهم 14 طفلا، منذ بدأت روسيا هجومها في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

كما أسفرت العمليات، وفقا لبيانات الوزارة، عن إصابة 1684 آخرين، بينهم 116 طفلا، حتى ليلة الأحد.

ومن المقرر انطلاق محادثات سلام اليوم بين موسكو وكييف على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.