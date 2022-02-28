“أوبك بلس” تخفض توقعاتها لفائض السوق

عواصم – وكالات

أوضح تقرير للجنة الفنية المشتركة التابعة لمجموعة “أوبك بلس” أن التحالف عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتظهر البيانات الواردة في التقرير، الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك بلس أن المخزونات في الدول الصناعية كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام ، وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) خلال أيام لبحث السياسة النفطية، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستبقى على نهجها بإقرار زيادة بـ 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل القادم.