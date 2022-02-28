الإقتصاد

“أوبك بلس” تخفض توقعاتها لفائض السوق

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1443 هـ      28 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم – وكالات

أوضح تقرير للجنة الفنية المشتركة التابعة لمجموعة “أوبك بلس” أن التحالف عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.
وتظهر البيانات الواردة في التقرير، الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك بلس أن المخزونات في الدول الصناعية كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام ، وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) خلال أيام لبحث السياسة النفطية، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستبقى على نهجها بإقرار زيادة بـ 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل القادم.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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