10 آلاف زائر لمهرجان الصقور بالشمالية

طريف ـ البلاد

جمع مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية المقام في نسخته السابعة بمحافظة طريف -الذي انطلقت فعاليته أمس- الصقارين وعشاق الصيد في مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لدخول المسابقات والاستمتاع بهذه الهواية العريقة.

ويُقبل هواة القنص على أنواع مختلفة من الطيور من أبرزها وأشهرها طير القرناس ذو الأربعة أنواع وهي الأبيض والأحمر والمغتر والأشعل، فيما بلغ عدد الصقور المشاركة 1000 صقر. ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي. يذكر أن المهرجان يأتي بتنظيم من إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي وأمانة المنطقة. وقد استقبل مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف في نسخته السابعة في يومه الأول أمس، أكثر من 10 آلاف زائر وزائرة بمشاركة مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، فيما بلغ عدد الصقور المشاركة 1000 صقر.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي. وحرص عدد كبير من الزوار على التقاط صور تذكارية مع أركان المهرجان وفعالياته وسط منظومة متكاملة من التجهيزات. يذكر أن المهرجان تنظمه إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي وأمانة المنطقة ويستمر حتى 28 فبراير.