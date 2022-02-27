فيديو: مراهق فياريال “يريمي بينو” يسجّل 4 أهدف في 39 دقيقة!

دخل يريمي بينو مهاجم فريق فياريال تاريخ مسابقة الدوري الإسباني من أوسع الأبواب بتسجيله 4 أهداف “سوبر هاتريك” اليوم الأحد ضد إسبانيول.

وقاد بينو (19 عامًا) فريقه فياريال إلى تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-1 في ملعب “لا سيراميكا” ضمن مباريات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بينو الأهداف الأربعة ضد إسبانيول في ظرف 39 دقيقة لعب، عندما بدأ بالهدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وانتهى بالرابع في الدقيقة 53.

وأصبح يريمي بينو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة، والأول في تاريخ فياريال الذي يحرز “سوبر هاتريك” في الليغا.

ويرتبط عقد يريمي بينو مع فياريال إلى صيف عام 2027 بعد أن جدد النادي الأصفر عقده منذ أشهر، ووضع شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته نحو 80 مليون يورو.

شاهد سوبر هاتريك يريمي بينو أمام إسبانيول