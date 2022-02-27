فيديو: مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويعزز صدراته للبريميرليغ

عزز حامل اللقب مانشستر سيتي من صدراته للائحة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه أمسية السبت أمام إيفرتون بهدف دون مقابل.

وجمع اللقاء بين الفريقين الأرزقين على أرضية ملعب “غوديسون بارك” معقل نادي إيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من المسابقة الإنجليزية.

سجّل هدف اللقاء الوحيد الدولي الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة 82 من متابعة ذكية لتمريرة زميله البرتغالي برناردو سيلفا في منطقة الجزاء.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 66 نقطة في الصدارة، بعيدًا عن أقرب ملاحقيه ليفربول والذي يمتلك 60 نقطة وله مباراة أمام وست هام يونايتد.