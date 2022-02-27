فيديو: الحارس ياسين بونو يصنع “ثالث أهدافه” ويدخل تاريخ الليغا

قدّم حارس مرمى فريق إشبيلية، الدولي المغربي ياسين بونو تمريرة حاسمة إلى زميله ومواطنه منير الحدادي أمسية اليوم الأحد، سجّل منها هدفًا ضد ريال بيتيس.

ويلعب ريال بيتيس في أرضية إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن لقاءات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بصافرة الحكم كارلوس ديل سيرو.

وسجّل الحدادي الهدف الثاني لصالح إشبيلية في الدقيقة 41 إثر اغتنامه تمريرة حاسمة من ياسين بونو الذي صنع ثاني أهدافه بالموسم الحالي 2021-2022.

وأصبح ياسين بونو البالغ من العمر 30 عامًا، أكثر حارس مرمى في تاريخ الدوري الإسباني منذ بداية القرن الـ21 يقدّم تمريرات حاسمة بواقع “3 تمريرات”.

قدّم بونو تمريرة حاسمة في الموسم الحالي أمام فريق أوساسونا في الجولة 12، عندما انتصر إشبيلية بنتيجة 2-0 في ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان”.

ويتفرّد ياسين بونو -لاعب جيرونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة السابق- كونه حارس المرمى الوحيد في العالم هذا الموسم تقديمًا لتمريرتين حاسمتين.

وحافظ بونو على نظافة شباكه بالموسم الحالي مع إشبيلية في 11 مناسبة من أصل 20 خاضها بالقميص الأندلسي بحسب إحصاءات “Transfermarket”.