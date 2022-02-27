بسبب الحرب.. استقالة الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي

أعلن رجل الأعمال الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، تنحيه عن منصبه في إدارة النادي اليوم السبت في بيان رسمي.

وأسند أبراموفيتش مسئولية إدارة الفريق اللندني إلى مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية. لكنه ما يزال مالكًا للنادي والأصول الرئيسية التابعة.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش لا ينوي بيع النادي أو الابتعاد عنه، لكنه إجراء مؤقت بسبب الحرب الروسية.

وطالب أعضاء في مجلس العموم البريطاني مؤخرًا، عقاب أبراموفيتش ومنعه من ملكية تشيلسي بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.