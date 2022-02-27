الرياضة

بسبب الحرب.. استقالة الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي

محمد ابو الوفاaccess_time26 / رجب / 1443 هـ      27 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مالك تشيلسي الإنجليزي الروسي رومان إبراموفيتش

أعلن رجل الأعمال الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، تنحيه عن منصبه في إدارة النادي اليوم السبت في بيان رسمي.

 

وأسند أبراموفيتش مسئولية إدارة الفريق اللندني إلى مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية. لكنه ما يزال مالكًا للنادي والأصول الرئيسية التابعة.

 

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش لا ينوي بيع النادي أو الابتعاد عنه، لكنه إجراء مؤقت بسبب الحرب الروسية.

 

وطالب أعضاء في مجلس العموم البريطاني مؤخرًا، عقاب أبراموفيتش ومنعه من ملكية تشيلسي بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

m.abo.elwafa

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