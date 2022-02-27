الفتح يدك شباك الاتفاق برباعية

جدة – هلال سلمان
دك فريق الفتح شباك ضيفه الاتفاق بنتيجة ثقيلة قوامها رباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء مساء اليوم ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الفتح بهدف مبكر سجله البيروفي كويفا بتسديدة رائعة (د 10)، وعاد اللاعب ذاته ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه بيسارية زاحفة (د 33)، واختتم الجزائري سفيان بن دبكة الشوط الأول بهدف ثالث بكرة على الطائر مستغلا تمريرة رأسية من فراس البريكان (د 37).
وفي الشوط الثاني، أضاف المغربي مراد باتنا الهدف الرابع للفتح من ركلة جزاء (د 85)، ليرفع (النموذجي) رصيده إلى 27نقطة، في المركز السابع، ويتجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.