الرياضة

الفتح يدك شباك الاتفاق برباعية

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1443 هـ      27 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
دك فريق الفتح  شباك ضيفه الاتفاق  بنتيجة ثقيلة قوامها  رباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء مساء اليوم  ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الفتح بهدف مبكر سجله البيروفي كويفا بتسديدة رائعة (د 10)، وعاد اللاعب ذاته ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه بيسارية زاحفة (د 33)، واختتم الجزائري سفيان بن دبكة الشوط الأول بهدف ثالث بكرة على الطائر مستغلا تمريرة رأسية من فراس البريكان (د 37).

وفي الشوط الثاني، أضاف المغربي مراد باتنا الهدف الرابع للفتح من ركلة جزاء (د 85)، ليرفع (النموذجي) رصيده إلى 27نقطة، في المركز السابع،  ويتجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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