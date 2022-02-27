التعادل يخيم على مواجهة الطائي والتعاون

متابعة- محمود العوضي تصوير- معزي السويدي خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الطائي أمام نظيره التعاون بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الطائي بهدف سجله حسن الجبيري في الدقيقة 26، واستطاع فريق التعاون إدراك التعادل عن طريق توبياس فيغيروا، لاعب الطائي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67. وشهدت المباراة طرد سليمان هزازي لاعب التعاون في الدقيقة 74. بتلك النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.