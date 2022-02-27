الرياضة

التعادل يخيم على مواجهة الطائي والتعاون

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1443 هـ      27 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- معزي السويدي

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الطائي أمام نظيره  التعاون بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الطائي بهدف سجله حسن الجبيري في الدقيقة 26، واستطاع فريق التعاون إدراك  التعادل عن طريق  توبياس فيغيروا، لاعب الطائي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد سليمان هزازي لاعب التعاون في الدقيقة 74. بتلك النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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