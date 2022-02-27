الرياضة أخضر السيدات للسنوكر يغادر للدوحة للمشاركة في بطولتي العالم وآسيا

متابعة- محمد الجليحي تغادر غدا الاثنين بعثة المنتخب السعودي للسيدات للسنوكر إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في منافسات بطولتي العالم و آسيا للسنوكر، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس المقبل. ويترأس رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري البعثة التي تضم ثلاث لاعبات تم اختيارهن من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب منصور الخنفري لتمثيل المنتخب في منافسات السيدات في البطولتين بعد ختام معسكر المنتخب بالمنطقة الشرقية وهن:” رحاب شكري، نجلاء النعيمي، سهراب يحيى ” بجانب اللاعب أيمن العمري الذي سيشارك في البطولتين في منافسات الناشئين. وأكد رئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري جاهزية المنتخب لهذه المشاركة من خلال الإعداد الجيد بإقامة العديد من المعسكرات؛ كان اخرها إقامة معسكر داخلي للمنتخب بالمنطقة الشرقية بمشاركة 11 لاعبه تم اختيار ثلاث لاعبات منهن بجانب اللاعب ايمن العمري . وأضاف الدكتور الشمري ” تأتي هذه المشاركة في بطولتي العالم واسيا كأول مشاركة لمنتخب السيدات على الصعيد الخليجي؛ حيث لم يسبق مشاركة أي منتخب للسيدات في هذه البطولة ونأمل في تحقيق طموحات القيادة الرياضية بالدعم والتوجيه الذي نجده من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي. وهدفنا تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمظهر المشرف وتمثيل الوطن خير تمثيل “.