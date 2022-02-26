هل تحميك تربية الحيوانات الأليفة من فقدان الذاكرة؟

هل فكرت يوما في اقتناء أحد الحيوانات الأيفة وتربيتها والعناية بها في منزلك ؟ هناك العديد من فوائد تربية الحيوانات الأليفة في المنزل .. وقد كشفت دراسة جديدة اجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة ميشيغان، انه تم بالفعل ربط اقتناء حيوان أليف بخفض التوتر وضغط الدم

أهمية غير متوقعة لتربية الحيوانات الأليفة في المنزل

وتابع الباحثون، إن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل يمكن أن تحمينا أيضًا من فقدان الذاكرة في وقت لاحق من الحياة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون، أن مالكي الحيوانات الأليفة بما في ذلك الكلاب والقطط والأرانب قد احتفظوا بالمزيد من قدراتهم المعرفية عند تعقبهم على مدى ست سنوات.

بالنسبة للدراسة ، اختبر الباحثون أكثر من 1300 شخص بمتوسط ​​عمر 65، ووجدوا أن ثلاثة وخمسون في المائة منهم لديهم حيوانات أليفة وحوالي ثلث هذه المجموعة امتلكوا حيواناتهم الأليفة لأكثر من خمس سنوات.

وطلب الباحثون من المشاركين تذكر قائمة من عشر كلمات ، على الفور وبعد خمس دقائق، كان عليهم العد التنازلي من 20 ، والعكس من 100 بطرح سبعة من كل رقم.

وأفادت نتائج الدراسة، أنه بعد ست سنوات ، لاحظ أصحاب الحيوانات الأليفة على المدى الطويل انخفاضًا أقل في متوسط ​​درجاتهم في هذه الاختبارات من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

وهناك أدلة متزايدة على أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي، ويعتقد الخبراء أن الحيوانات الأليفة قد تساعدنا على البقاء نشطاء عقليًا عن طريق الحد من التوتر؛ حيث أن أولئك الذين لديهم كلاب يستفيدون من المشي المنتظم لأن التمارين مرتبطة بعقل أكثر صحة.

ومع ذلك ، يقول مؤلفو الدراسة إن الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات تفكير أفضل قد يكونون ببساطة أكثر عرضة لامتلاك حيوانات أليفة ، حيث يمكنهم التعامل مع مطالبهم المتعددة.

وقالت الدكتورة تيفاني برالي ، التي قادت الدراسة: “أشارت الدراسات السابقة إلى أن الرابطة بين الإنسان والحيوان قد يكون لها فوائد صحية مثل خفض ضغط الدم والتوتر؛ حيث تشير نتائجنا، إلى أن ملكية وتربية الحيوانات الأليفة قد تكون أيضًا وقائية ضد التدهور المعرفي.

وقالت الدكتورة روزا سانشو ، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة ، ردًا على البحث: “يحب البشر حيواناتهم ، ويمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدرًا مهمًا للرفقة والراحة طوال حياتنا.

وبينما ربطت هذه الدراسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، امتلاك حيوان أليف ببعض الحماية في الذاكرة وتدهور التفكير ، لا يمكنها أن تخبرنا ما إذا كانت هذه فوائد طويلة الأجل ، أو ما إذا كان امتلاك حيوان أليف له أي تأثير على خطر الإصابة بالخرف.