“الكمون وحبة البركة وخل التفاح” لجسم رشيق قبل الصيف

يحرص العديد من الأشخاص على القيام بحمية غذائية مناسبة مع اقتراب فصل الصيف، وذلك لخفض أوزانهم التي اكتسبوها على مدار فصل الشتاء، نتيجة زيادة وجبات الطعام التي تمنحهم الدفئ.
وتعتبر من أبسط وأسهل الوصفات التي يتناولها أصحاب الأوزان الزائدة، هي مشروبات الأعشاب، حيث تمتلئ الأعشاب والتوابل والمواد الغذائية الحمضية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا وإضافتها إلى نظامك الغذائي له العديد من الفوائد الصحية، قد يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة المرتبطة بالسمنة وتساعد في فقدان الوزن الزائد، يمكن أن يساعد أيضًا الأعضاء الداخلية على العمل بشكل صحيح ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.
خلطات عشبية تساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع
كمون
الكمون هو نوع من التوابل الشائعة الموجودة في كل منزل، يعزز الطعم الترابي لهذه التوابل نكهة الطبق ويمكن للمركبات الصحية الموجودة فيه تسريع عملية فقدان الوزن، تحتوي هذه التوابل منخفضة السعرات الحرارية على خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في تقليل السمنة.
تحتوي ملعقة صغيرة من بذور الكمون على 7 سعرات حرارية فقط. لذلك ، يمكنك إضافته بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي دون القلق بشأن كمية السعرات الحرارية اليومية، تمتلئ بذور الكمون أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل الفيتامينات A و C والنحاس والمنغنيز.
طريقة الحصول عليها: انقعي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، أضيفي القليل من القرفة المطحونة في الصباح واغلي الماء لمدة 5 دقائق. صفي الماء ثم اشربه.
خل التفاح
تم استخدام عصير التفاح المخمر في عالم الطهي ولأغراض طبية على مر العصور، يمكن أن يساعد شرب خل التفاح (ACV) كل يوم في الصباح في علاج جميع أنواع الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والأكزيما وحتى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، تشير العديد من الدراسات إلى أن خل التفاح قد يساعد في حرق دهون البطن عندما تكون في مهمة لإنقاص الوزن، قد يقلل حمض الأسيتيك الموجود في الخل من تخزين الدهون ويقلل الشهية ويبطئ عملية الهضم ويزيد من عملية حرق الدهون.
طريقة الحصول عليها: أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ واخلطه جيدًا واشربه، يمكنك أيضًا تناول خل التفاح مع العسل.
حبة البركة
حبة البركة مليء بالعناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين أ ، ج ، ك ، الحديد ، الفوسفور والبوتاسيوم، بصرف النظر عن هذا ، تحتوي أيضًا على مركبات نشطة تسمى المواد الكيميائية النباتية ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الكيلوجرامات، تعمل المادة الكيميائية النباتية النشطة على تسريع عملية فقدان الوزن عن طريق تغيير تعبير الجينات المسؤولة عن التحكم في الشهية وفقدان الدهون. يمكن أن يساعد شرب ماء حبة البركة أيضًا في تقليل أعراض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.
كيفية الحصول عليها: خذ رشة من بذور حبة البركة واسحقها جيدًا لصنع مسحوق، أضف المسحوق إلى كوب من الماء الدافئ واشربه على معدة فارغة.
ماء ليمون مع ملح
كوب دافئ من ماء الليمون مع قليل من الملح يمكن أن يخفض دهون البطن، ماء الليمون غني بفيتامين C ، منخفض السعرات الحرارية ومحمّل بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، يمكن أن يساعد الليمون على تعزيز الامتلاء ، ويحافظ على رطوبتك ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على التخلص من الكيلوجرامات. بينما يمكن أن يساعدك الملح في تسهيل حركات الأمعاء وتحسين عملية الهضم. يمكن لماء الليمون مع الملح أن يقلل من مشكلة الحموضة والأمراض الجلدية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
طريقة الحصول عليها: خذ كوبًا من الماء وأضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ورشة ملح ، امزجه جيدا واشربه.