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السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة

نرمين عباسaccess_time25 / رجب / 1443 هـ      26 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

أظهرت دراسة حديثة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف في بريطانيا نشرتها مجلة «Science Focus» العلمية، أن السيارات الكهربائية على مدار حياتها (بما في ذلك مرحلة التصنيع) مسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أيضاً، حيث إن طريقة الحصول على الكهرباء في كل بلد، هي المحدد الرئيسي فى مدى صداقتها للبيئة.

وتضيف الدراسة، أن العديد من البلدان لا تزال تنتج معظم الكهرباء لديها من الفحم والنفط والغاز، في الهند والصين على سبيل المثال يمكن أن يولد تصنيع سيارة كهربائية نسبة كبيرة من غازات الاحتباس الحراري بسبب هذه الطريقة في الحصول على الكهرباء. كما يمكن أن تشكل بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالسيارات الكهربائية خطراً بيئياً عندما يتم التخلص منها بشكل عشوائي، كما أن إعادة تدويرها يحتاج إلى عملية معقدة ويمكن أن تنفجر إذا تم تفكيكها بشكل غير صحيح مقارنة بالبطاريات العادية الموجودة في السيارات التي تعمل بالبنزين.

nermin abbas

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