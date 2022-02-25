ملتقى صناع العقار ينطلق غداً بمكة

البلاد : ياسر بن يوسف

بمبادرة من اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية وتنظيم واستضافة غرفة مكة المكرمة ينطلق غداً السبت ملتقى صناع العقار في نسخته الثالثة بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري في المملكة ـ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات ضمن احتفالات الغرفة بمرور 75 عام على تأسيسها.

ويمثل المتلقي إحدى مبادرات اللجنة الوطنية العقارية، ويأتي في إطار جهود اللجان العقارية بالغرف التجارية للتواصل والتكامل، لإتاحة الفرصة امام الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع للمزيد من العمل المشترك لبلورة رؤى تساعد على تحقيق ما نسعى إليه من أهداف لخدمة القطاع ودعم مسيرة النماء لاقتصاديات المدن بالمملكة.

وتتطلع اللجنة الوطنية العقارية من خلال فكرة الملتقى إلى أن يشكل حدثا ومناسبة دورية تجمع صناع العقار المهتمين المؤثرين فيه، تحت قبة واحدة لخدمة هذه الصناعة وأصحاب العلاقة من (مشرعين وملاك ومطورين ومستفيدين ومتخذي القرار)، وهي فرصة ثمينة لاستمرار الحوار وتبادل الافكار ومناقشة كل ما يهم القطاع العقاري ويساعد في تطوير خدمة هذا القطاع الحيوي الهام ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يتواكب مع رؤية 2030.

ويسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها يصبح منصة حوارية تجمع أصحاب المصلحة ونشر الوعي المعرفي في القطاع العقاري. وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية إلى جانب تحفيز الاستثمار العقاري. وبناء شراكات بين الجهات الحكومية واصحاب المصلحة من العقاري فضلاً عن السعي إلى تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية (عطفاً على أهمية التكامل بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة التنافسية وخلق مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة).

وتتضمن أجندة الملتقى عقد جلستين الأولى للقطاع الحكومي، ويتحدث فيها معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وسعادة محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الايرادات، ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة والمشرف العام على برنامج رسوم الاراضي البيضاء. ضمن محاور (دور الجهات الحكومية في تحقيق التنمية العقارية بمكة، الرؤية المستقبلية العقارية لمكة، الفرص الاستثمارية)

أما الجلسة الثانية للقطاع الخاص، ويتحدث فيها (الرئيس التنفيذي لشركة كنانه للتنمية والتطوير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، الرئيس التنفيذي لشركة ام القرى للتنمية والاعمار، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة سمايا الاستثمارية، والرئيس التنفيذي للتطوير والمشاريع بشركة المزيني العقارية)ضمن محاور (دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية العقارية بمكة، تعزيز الشراكة التمكين والتحفيز، تحسين الخدمات العقارية، أنسنه مدينة مكة في التخطيط العمراني، تحديات التطوير العقاري وطرق الحل)

والذي يأتي امتدادا للنسخ السابقة من الملتقى بنسخته الـ1 برعاية معالي وزير الشؤون البلدية القروية والاسكان وباستضافة من غرفة الرياض وال2 بالمدينة المنورة برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وباستضافة من شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة.