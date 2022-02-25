مخرجات فيلم “قوارير” يكشفن كواليس خروجه للنور بمهرجان أسوان

وعن جمعها بين العمل كمنتجة ومخرجة قالت رغيد إن الفيلم تم تقسيمه لقسمين بالنسبة لها، القسم الأول كان الفيلمين اللذان كتبهما “نورة” و”نور” وكانت فيهم منتجة ومخرجة، والجزء الثاني للثلاث أفلام الأخرى والتي تولت فيهم سارة مسفر الإنتاج بشكل كامل.

وأخيراً تحدثت سارة مسفر التي قالت إنها كانت طامعة في فيلم ” قوارير” لأنه من أحلى الأفلام التي شاهدتها، والتجارب الشخصية التي يعرضها الفيلم أثرت فيها بشدة .