فيصل الربيع .. هجر الطب من أجل الخبز الأحمر

الدمام ـ البلاد

اتجه مواطن سعودي إلى العمل في صناعة الخبز، رغم إنهاء دراسته الجامعية وتخرجه كمساعد طبيب، إلا أنه فضل العمل في مهنة والده التي أحبها منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره. وقال فيصل الربيع، ابن أحد أشهر الخبازين في مدينة الأحساء، إنه كان يعيش صراعًا داخليًّا بين مجال دراسته وبين مهنة أبيه التي توارثها الأبناء عن الأجداد.

وأوضح أن هذه الصنعة التي تعلمها من أبيه قد تجاوز عمرها 150 عامًا، وتعد إحدى الحرف التراثية النادرة، ورغم ما بها من مشقة، إلا أنه قد أحبها وعمد إلى تعليمها للكثير من الشباب السعوديين.

وكشف الربيع فوائد الخبز الأحمر الذي تخصص في صناعته، مبينًا أنه مليء بالكثير من الفوائد الغذائية لاحتوائه على التمر والبر والنخالة وحبة البركة والهيل، كما أشار إلى أنه لا يزال يعتمد على جذوع النخل دون استخدام وقود الغاز.

يذكر أن هذا النوع من الخبز يُحضّر في مقاديره ووسيلة إعداده ” التنور” من القمح والتمر والماء والهيل والزعفران والسمسم والحبة السوداء، وتبدأ عملية التجهيز بتنقيع التمر والتخمير، فتعجن المكونات ويضاف إليها الحبة السوداء والحُلوة ثم توضع في التنور الفخاري الموقد بجذوع وكرب النخيل أو غيره من الحطب.

وفي مواسم رمضان يزداد الطلب على هذا النوع من الخبز، فلم تحدّ الآلات الحديثة وأدواتها من رغبة الناس وطلبها لنوعية خبز التنور ولأن ما يميز الخبز الأحمر هو نوع التمر يحرص الخبازون على اختيار أجود ما تنتجه مزارع الأحساء من “الخلاص” .

يقول مختصو الاغذية إن الخبز الأحمر غني من الناحية الغذائية والصحية أكثر من المخبوزات الأخرى لأنه يعتمد في إعداده وتحضيره على مواد غذائية أساسية هي: طحين البر، ونقيع التمر” ماء التمر ” الذي يتميز بارتفاع محتواه من سكر التمر، والحبة السوداء، والحلوة، وجميعها تكوّن قيمة غذائية عالية غنية بالبروتينات والدهون والسكريات والكثير من العناصر الغذائيّة المُهمّة للجسم، وبالأخص الأحماض الدُّهنية الأساسيّة، وحمض الفوليك، وفيتامين “ب” المركَّب، وفيتامين “ي”، وفيتامين “أ”.

كما يحتوي على الكثير من الأملاح المعدنيّة الضّروريّة لصحّة وظائف الأعضاء كالزّنك، والمنغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد والفسفور، وأيضاً مضادات الأكسدة، حيث يُساعد تناوله على الشُّعور بالشّبع لفتراتٍ طويلةٍ لاحتوائه العالي على الألياف الغذائيّة.