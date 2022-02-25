صندوق الاستثمارات العامة يتوسع عالميا

الرياض ـ البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” أمس افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة “المكاتب الجديدة” في كلٍّ من لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات إستراتيجيته الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي.

ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارًا في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والإسهام في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات الذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.

ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة في إطار تحقيق إستراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

كما أن التوسع الدولي المستمر للصندوق يأتي في الوقت الذي يواصل فيه إحراز التقدم في إطار إستراتيجيته 2021 – 2025.