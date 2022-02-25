سفير المملكة لدى الخرطوم يلتقي بوالي البحر الأحمر وقيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان

البلاد : متابعات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في الخرطوم مساء أمس، والي ولاية البحر الأحمر علي عبد الله ادروب وعدد من قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

وجدد السفير جعفر حرص المملكة على الاستقرار في السودان، والعمل على دعم السلام والتنمية في شرق السودان بما يعزز الاستقرار ويحقق مصالح البلدين.

وقدم الوفد من جانبه، الشكر لقيادة المملكة ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على المواقف النبيلة تجاه السودان وأهله.