حقل.. غوص وسياحة على مدار العام

حقل ـ البلاد

يبدع شباب محافظة حقل مع تفاوت أعمارهم في رياضتي الغوص والصيد التي تعتمد على المرونة والمهارة العالية، وذلك نظير ارتباطهم الكلي بالبحر الذي يسكن أعماقهم، ويشكل عنصرا أساسيا في نشأتهم. حيث تجدهم على الشواطئ وهم يتقنون هذه الرياضات البحرية بمستويات عالية رغم حداثة سن البعض منهم، واستمتاعهم الكبير بالبحر الذي يمتاز بتنوع إحيائي أسهم في جعله وجهة مثالية لمحبي رياضة الغوص بمختلف خبراتهم. وتعد محافظة حقل المتنزه الدائم لأهالي منطقة تبوك لما تمتاز به من أجواء لطيفة ومعتدلة على مدار العام يوجد العديد من الشواطئ الجاذبة والمميزة كشاطئ “بئر الماشي” الذي يقبع على شكل هلالي يحده من الشمال لسان صغير يضيق باتجاه الجنوب لاقتراب الجبال من البحر.

وتتألف أرضه من تربة خشنة من الرمال والحصى ومياه متدرجة الأعماق، كما يبرز شاطئ «السلطانية» بين شواطئ حقل ، لاسيما بشكله الهلالي، وإمكانية ممارسة السباحة فيه، لصفاء مائه ونقائها، وتدرج عمق المياه به حتى مسافة 15 مترًا.

شاطيء الشريح

في الجنوب من حقل يقع شاطئ «الشريح» وشاطئ «جزيرة الوصل»، وهما من المواقع السياحية البكر بالمحافظة ، ويتميزان بطبيعتهما الجميلة وأرضهما المستوية ويمكن ممارسة السباحة والرياضيات المائية المختلفة بهما، تزيدهما مجموعة من الشعاب المرجانية جمالاً، مما يجعلهما موقعين مثاليين لممارسة رياضة الغوص.

وفي حقل يقع شاطئ «أم عنم» الذي يعد المقصد الدائم للسياح، كونه من أقدم المتنزهات التي أقيمت على شواطئها، ويمتاز بزراعة أعداد كثيرة من النخيل وتوزيع المساحات المفتوحة عبر إنشاء ملاعب خاصة للأطفال ومظلات على امتداد الشاطئ وبعض المجسمات الجمالية، ويجد هذا المتنزه إقبالا شديداً من أبناء المحافظة والمتنزهين.

ومما يميز محافظة حقل ويزيدها فوق الجمال جمالاً وقوعها ضمن مدينة المستقبل مشروع «نيوم» بما فيها من خصائص بيئية وبحرية، ومنتج للطاقة البديلة والشمسية التي تسهم في خدمة العالم أجمع، وشريان المنطقة السياحي تحقيقاً لرؤية 2030م.

طبيعة خلابة

كما تمتع مدينة «حقل» الساحلية في منطقة تبوك بطبيعة خلابة ومياه فيروزية وشواطئ رملية بيضاء تحيطها الجبال، وشعاب مرجانية ملونة، وأجواء معتدلة ساحرة، تمنح السائحين والزوار تجربة فريدة من المتعة والاستجمام، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية الممتعة.

مياه قرمزية

تزخر شواطئ حقل بعدد من التجارب السياحية المختلفة، من بينها الأنشطة البحرية المتنوعة مثل ركوب القوارب، أو ممارسة السباحة والغوص في شاطئ السلطانية ذي المياه القرمزية الصافية، والذي يبعد نحو 42 كلم جنوب مدينة حقل، إلى جانب العديد من الأنشطة السياحية الممتعة التي تبعث على الاسترخاء، مثل زيارة شاطئ جزيرة الموصل الذي يتميز بجمال الطبيعة البكر، أو الاستمتاع بالعديد من مواقع الجذب المميزة على طول الشاطئ، أو التجول بالدبابات البحرية، أو مشاهدة أهم معالم المدينة السياحية، والمتمثل في حطام السفينة «جورجيوس جي» المعروفة أيضًا باسم «تايتنك السعودية»، وهي سفينة شحن بريطانية غرقت بالقرب من المدينة قبل نحو 43 عامًا، وتحديدًا في عام 1978، ولا تزال حتى اليوم ترقد نصف مغمورة في مياه البحر الأحمر.

حديقة النخيل

ومن المتنزهات أيضا التي تضاف إلى التجارب السياحية المميزة في مدينة «حقل»، حديقة النخيل التي توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة بها، وينتشر فيها الكثير من أشجار النخيل، وأماكن لجلوس السياح؛ لذلك تعد الحديقة مكانًا مناسبًا للرحلات العائلية والأطفال، بالإضافة إلى متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، الذي يحظى بمناظر طبيعية جميلة ونادرة؛ إذ يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر، ومنطقة ألعاب للأطفال، وهناك أيضًا متنزه أم عنم، الذي يتميز بشواطئه الخلابة للممارسة الغوص والسباحة مما يجعل من زيارة مدينة حقل، تجربة سياحية فريدة وممتعة لكافة أفراد الأسرة.

اعتدال المناخ

يتصف مناخ محافظة حقل باعتدال الحرارة بها صيفا ودفئها شتاءً كما أن الرطوبة تنعدم بها خلافا لما هو حاصل بالمدن الساحلية الأخرى وهذه من الصفات التي تتصف بها محافظة حقل وتتوشح المرتفعات الجبلية الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من المحافظة بوشاح ابيض جميل شتاءا وذلك لتساقط الثلوج على هذه المرتفعات بما يضفي عليها مزيدا من الروعة والجمال وميزة تضاف لمزايا المحافظة العديدة.

مقومات سياحية

يتوفر في محافظة حقل العديد من المقومات السياحية ومنها على سبيل المثال المسابح الطبيعية المنتشرة على طول الساحل والشعب المرجانية التي تنفرد بها سواحل خليج العقبة والكثبان الرملية والجبال والهضاب ذات المناظر الخلابة وامتزاج خضرة النخيل وزرقة البحر وانعدام الرطوبة وهي صفة تنفرد بها محافظة حقل.

ومن اهم المسابح الموجودة على ساحل خليج العقبة لمحافظة حقل مسبح القفيف وحقل وأم عنم والسبهان ومسبح الحميضه والوصل والشريح والسلطانية والباخرة وتعتبر حقل منتجعا سياحيا شتويا لأهالي منطقة تبوك والمناطق المجاورة بالإضافة إلى السياحة الصيفية ومن ابرز المناطق الشتوية بمحافظة حقل هي الشرف والزيته وجبل اللوز وعلقان وأبو الحنشان والظهر و،يمكن الوصول إلى هذه الأماكن بكل يسر وسهولة.