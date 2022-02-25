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جمهورية السنغال تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1443 هـ      25 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعلن معالي المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال عمر ديمب باه عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بأن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأكد أن دعم جمهورية السنغال يجسد متانة العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين.

من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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