إحباط تهريب أكثر من 1.1 مليون حبة “كبتاغون”

البلاد : متابعات

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط 4 محاولات لتهريب 1,109,393 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق مختلفة.

وأكدت الهيئة أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 95,782 حبة، كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه تم إحباط تهريب 382,218 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف أرضية شاحنة قادمة عبر الميناء.

وكشفت الهيئة عن أن المحاولة الثالثة التي تم إحباطها أسفرت عن العثور على 51,761 حبة، كانت مُخبأة في إرسالية “طاولات خشبية”، وأضافت أن المحاولة الرابعة تم من خلالها إحباط تهريب 579,632 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في الإطارات الاحتياطية لإحدى الشاحنات.

كما أوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، ومؤكدة أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.