الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

البلاد : وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، أن العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب اعترافها باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك.

وذكر في بيان له اليوم، أن العقوبات تشمل جميع الأعضاء الـ351 في مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا في منتصف فبراير الجاري على دعوة برلمانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال الإقليمين.

وأضاف أن العقوبات الجديدة تشمل أيضاً 27 فرداً وكياناً أسهموا في “تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها” حسب البيان الذي أوضح أن من بين هؤلاء صنّاع قرار وبنوك ورجال أعمال ومسؤول عسكري كبير.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تجارة دونيتسك ولوغانسك من وإلى الاتحاد الأوروبي.

وحثّ الاتحاد الأوروبي، روسيا “على التراجع عن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك والوفاء بالتزاماتها والالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى المحادثات”.

كما دعا البيان الأوروبي باقي الدول إلى عدم اتباع القرار الروسي بالاعتراف باستقلال الإقليمين.