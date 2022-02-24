المحليات

وزارة الخارجية و”هدف” يوقعان مذكرة تعاون مشتركة لدعم توظيف الخريجين

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وقعت وزارة الخارجية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك لدعم التوظيف والتدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية في وزارة الخارجية وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.

وقع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور بن سعد، وممثل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير منطقة الرياض للفروع والمراكز عبدالرحمن بن محمد المغيليث.

وجاءت المذكرة في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، ولإقامة شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية وصندوق التنمية البشرية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل، سعيًا لتطويرهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، وفق البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”، وبما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *