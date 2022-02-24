الرياضة مواجهات قوية في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا

جدة – البلاد

أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، عن مواجهات قوية ومثيرة، وذلك عقب الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوقعت القرعة منتخبي الأردن والكويت في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما كل من إندونيسيا ونيبال، وتقام مباريات المجموعة في الكويت. في المقابل ضمن المجموعة الثانية كلا من فلسطين والفلبين واليمن ومنغوليا، وتقام المنافسات في منغوليا، ويلعب منتخب البحرين في المجموعة الخامسة بمواجهة تركمانستان وماليزيا وبنغلاديش، وتقام مباريات المجموعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وجاءت المجموعة الثالثة قوية عندما ضمت منتخب أوزبكستان وتايلاند والمالديف وسريلانكا، وتقام المباريات في أوزبكستان. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وضمن لغاية الآن 13 منتخباً التأهل إلى النهائيات، من بينها منتخب الصين المضيف، وبالتالي يشتعل التنافس في الدور النهائي من التصفيات للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في النهائيات. ويتنافس في الدور النهائي 24 منتخباً، حيث تقام المنافسات خلال شهر يونيو، وتستضيف المجموعات كل من الهند والكويت وقرغيزستان وماليزيا ومنغوليا وأوزبكستان. ومن بين 24 منتخبات تتنافس في الدور النهائي من التصفيات، هنالك 6 منتخبات لم يسبق لها الوصول للنهائيات، في حين تأمل كل من هونغ كونغ وكمبوديا في العودة للبطولة القارية بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.

وتقام مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، من خلال 3 جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، علماً بأن المباراة الافتتاحية في النهائيات تقام يوم 16 يونيو 2023. قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين

– المجموعة الأولى: الأردن، الكويت (المضيف)، إندونيسيا، نيبال.

– المجموعة الثانية: فلسطين، الفلبين، اليمن، منغوليا (المضيف).

– المجموعة الثالثة: أوزبكستان (المضيف)، تايلاند، المالديف، سريلانكا.

– المجموعة الرابعة: الهند (المضيف)، هونغ كونغ، أفغانستان، كمبوديا.

– المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المضيف)، بنغلادش.

– المجموعة السادسة: قرغيزستان (المضيف)، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.