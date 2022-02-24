ماذا لو تخليت عن تناول الفواكه لهذا الوقت.. مخاطر صحية اعرف تفاصيلها جيدا

من المعروف الفوائد الجمة لتناول الفواكه للصحة العامة، لكن بعض المتبعين لحميات غذائية غريبة قد يهملونها.

وفي هذا الإطار نشر موقع “Eat This,Not That” مقالة طبية، يوضح فيها المخاطر الصحية لذلك.

وخاصة الامتناع عن تناول الفواكه التي تحتوي على مركبات أساسية لجسم الإنسان.

وبحسب الموقع يتعرض الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الفواكه إلى نقص في الفيتامينات والمعادن والألياف.

وكذلك الفلافونويدات والبوليفينول وغيرها من المواد التي تشكل أساسيات الجسم السليم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 4 إلى 5 حصص من الفاكهة كل يوم.

كما أشارت جمعية السرطان الأمريكية إلى أهمية تناول الفواكه والخضروات للوقاية من السرطان.

وذلك مع كل وجبة وفي الوجبات الخفيفة.

وتظهر الأبحاث أن بعد مرور فترة على عدم تناول الفاكهة قد يحدث تغيرات في الجسم.

خصيصا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة و يتبعون حميات غذائية بشكل دائم و تتمثل هذه الأعرض في:

زيادة الوزن:

بحسب الدراسات لاتحل الفاكهة محل الأطعمة غير الصحية فقط في الأنظمة الغذائية الصحيحة.

وإنما تحتوي الفاكهة على المياه والألياف، التي تعطي شعور بالشبع.

ألم في العضلات :

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لا تحتوي على الفواكه كالكيتو دايت.

ويمارسون تمارين رياضة بشكل دائم قد يعانون من مشكلة ألم مابعد التمرين والمعروفة بـ DOMS.

ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن العنب البري يقلل بشكل فعال من الالتهاب.

وتلف العضلات الناجم عن التمارين الرياضية.

نقص سكر الدم:

قد يؤدي تجنب الفاكهة إلى نقص في سكر الدم.

حيث تعتبر الأبحاث الفاكهة أسهل الطرق وأسرعها للتخلص من الوقود (الجليكوجين) في العضلات.

والذي يحتاح اليه الجسم أثناء ممارسة التمارين.

وتعتبر الفاكهة مصدرا جيدا للكربوهيدرات الصحية والألياف، التي لا تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.

التعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي أثناء ممارسة التمارين الرياضية:

بحسب البحوث التي أجريت على الرياضيين، قد يعاني الرياضيون الذين يتبعون نظاما غذائيا غير شامل.

من مشاكل الجهاز التنفسي، بما في ذلك تفاقم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة.

ويقترح البحث أن الرياضيين الذين يتبعون نظاما غذائيً عالي مضادات الأكسدة قد يكونون محميين

خاصة من التهابات المجاري التنفسية الناجمة عن التدريب والتلوث.

ويمكن الحصول على مضادات الأكسدة من الخضروات والفواكه على حد سواء.

كذلك هناك أمرين خطرين هما:

أمعاء غير صحية

الغازات والانتفاخ والإمساك