لوحة متناغمة لاحتفالات بوابة الدرعية بيوم التأسيس

البلاد- ياسر بن يوسف

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدداً من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم التأسيس، حيث تميزت الفعاليات بطابعها المتنوع ومواكبتها لطبيعة المناسبة واقترنت الفعاليات بأجواء الاحتفالية مما شكل لوحة متناغمة امتزجت فيها جميع العناصر في قلب الدرعية “أرض الملوك والأبطال” وعاصمة الدولة السعوديةالأولى منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727هـ..

واشتملت فعاليات هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوم التأسيس وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية على مسيرة عسكرية وعرض عسكري ويتضمن ذلك فرقتي الخيالة والهجانة حيث جابتا أنحاء الدرعية حاملةً أعلام المملكة، فيما أدت الفرقة الموسيقية عزفها الخاص بالمناسبة من خلال المسيرة في الدرعية ضمن مشاركتها في الاحتفال بيوم التأسيس، ما عبر عن العمق التاريخي والوطني للمملكة.

فيما انعكس شعار “يوم التأسيس” على قصر سلوى في حي الطريف التاريخي الذي كانت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة “اليونسكو” قد أعلنته موقعاً تراثياً عالميا في عام 2010، واختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” أواخر العام الماضي 2021 الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030 لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض عام 2000م.

وتقوم هيئة تطوير بوابة الدرعية بمسؤوليات عدة ضمن نطاق عملها الذي يمتد مشروعه التطويري على مساحة أكثر من 7 كيلومترات مربعة، ويشمل حي الطريف التاريخي الذي يعتبر مقر الحكم لأئمة الدولة السعودية الأولى والثانية ويحوي القصور والمساجد والنطاق السكاني لأهالي الدرعية في ذلك الوقت.