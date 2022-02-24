قبل العطور.. 4 مشروبات تعطر رائحة جسمك وفمك!

تلعب المشروبات والأطعمة التي نتناولها دورا هاما في رائحة الجسم ، فمن أهم أسباب رائحة الجسم الخارجية هى نوعية الطعام وجودته ، لذا انتبهوا لنوعية المشروبات والمأكولات التي تقوموا بتناولها .
ومن أهم المشروبات التي ينتج عنها رائحة جميلة تعطر الجسم:
1/ ماء الورد
فيمكن إضافة قطرة أو قطرتين إلى من زيت الورد إلى زجاجة من الماء ، سيكون ذلك له أثر بالغ في تعطير الجسم.
2/ القرفة
ايضا تعطي الجسم رائحة جميلة مع الاستمرار في تناولها.
3/ المورينجا
قديما كان زيت المورينجا يستخدم في التعطير لما له من رائحة بديعة ، أما العشبة نفسها فلها فوائد عديدة والمشروب نفسه رائحة رائعة لذا فهو من المشروبات التي تجعل رائحة العرق أفضل.
4/ المرمرية
تعطي عشبة المرمرية رائعة لطيفة للجسم لانها تحتوي على مركبات عطرية مثل الابيجيسنين والوتيولين ، كما أنها تمنع البكتيريا من التكاثر على الجلد وبالتالي تقضي على رائحة الجسم غير المستحبة .