صحة و عافية قبل العطور.. 4 مشروبات تعطر رائحة جسمك وفمك!

تلعب المشروبات والأطعمة التي نتناولها دورا هاما في رائحة الجسم ، فمن أهم أسباب رائحة الجسم الخارجية هى نوعية الطعام وجودته ، لذا انتبهوا لنوعية المشروبات والمأكولات التي تقوموا بتناولها . ومن أهم المشروبات التي ينتج عنها رائحة جميلة تعطر الجسم: 1/ ماء الورد فيمكن إضافة قطرة أو قطرتين إلى من زيت الورد إلى زجاجة من الماء ، سيكون ذلك له أثر بالغ في تعطير الجسم. 2/ القرفة ايضا تعطي الجسم رائحة جميلة مع الاستمرار في تناولها. 3/ المورينجا قديما كان زيت المورينجا يستخدم في التعطير لما له من رائحة بديعة ، أما العشبة نفسها فلها فوائد عديدة والمشروب نفسه رائحة رائعة لذا فهو من المشروبات التي تجعل رائحة العرق أفضل. 4/ المرمرية تعطي عشبة المرمرية رائعة لطيفة للجسم لانها تحتوي على مركبات عطرية مثل الابيجيسنين والوتيولين ، كما أنها تمنع البكتيريا من التكاثر على الجلد وبالتالي تقضي على رائحة الجسم غير المستحبة .