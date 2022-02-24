صحة و عافية

قبل العطور.. 4 مشروبات تعطر رائحة جسمك وفمك!

فرناس حفظيaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تلعب المشروبات والأطعمة التي نتناولها دورا هاما في رائحة الجسم ، فمن أهم أسباب رائحة الجسم الخارجية هى نوعية الطعام وجودته ، لذا انتبهوا لنوعية المشروبات والمأكولات التي تقوموا بتناولها .

ومن أهم المشروبات التي ينتج عنها رائحة جميلة تعطر الجسم:

1/ ماء الورد

فيمكن إضافة قطرة أو قطرتين إلى من زيت الورد إلى زجاجة من الماء ، سيكون ذلك له أثر بالغ في تعطير الجسم.

2/ القرفة

ايضا تعطي الجسم رائحة جميلة مع الاستمرار في تناولها.

3/ المورينجا

قديما كان زيت المورينجا يستخدم في التعطير لما له من رائحة بديعة ، أما العشبة نفسها فلها فوائد عديدة والمشروب نفسه رائحة رائعة لذا فهو من المشروبات التي تجعل رائحة العرق أفضل.

4/ المرمرية

تعطي عشبة المرمرية رائعة لطيفة للجسم لانها تحتوي على مركبات عطرية مثل الابيجيسنين والوتيولين ، كما أنها تمنع البكتيريا من التكاثر على الجلد وبالتالي تقضي على رائحة الجسم غير المستحبة .

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *