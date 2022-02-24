في تصفيات المونديال.. أخضر السلة يتخطى إندونيسيا ويستعد لـ” لبنان”

جدة- البلاد
فاز منتخبنا السعودي لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 95-66، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على صالة (الجوهرة) بمدينة جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
فرض الأخضر سيطرته على اللقاء من البداية، وشهد أداء الفريق تركيزا قويا في الدفاع الذي منحه أفضلية في إنهاء الفترة الثانية وإيقاف قوة المنتخب الإندونيسي الذي اعتمد بشكل كبير على الأداء السريع والتصويبات الثلاثية.
وفي الفترة الثالثة تفوق المنتخب السعودي، الذي استمر على الأداء نفسه وأنهى هذا الربع متقدما 69-49، قبل أن يبسط هيمنته الكاملة على الربع الأخير.
وفضل مدرب المنتخب السعودي علي السنحاني إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، تحضيرا للقاء المهم مع المنتخب اللبناني، يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة على الصالة نفسها.