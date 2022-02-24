طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بكريمة الموكا

لمحبى الشوكولاتة والموكا وصفة لذيذة ورائعة
المقادير اللازمة
للكيكة
كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب سكر
1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب لبن
1/4 كوب زيت
1 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1/2 كوب ماء ساخن
لكريمة الموكا
200 جرام جبن كريمي في درجة حرارة الغرفة
3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة قهوة في درجة حرارة الغرفة أو باردة
ملعقة صغيرة اسبريسو
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1 1/2 كوب سكر بودرة
1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
1/8 ملعقة صغيرة ملح
طريقة العمل
الكيكة
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
غلفي قاع صينية بورق الزبدة
ادهني الصينية بالزبدة ورشي القليل من مسحوق الكاكاو فيها مع التخلص من الفائض
اخفقي الدقيق والسكر والكاكاو وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح حتى يتجانس ولا تبقى أي كتل
في وعاء منفصل اخلطي اللبن والزيت والبيض والفانيليا حتى تمتزج جيدًا
مع تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة اسكبي المكونات الرطبة ببطء في الجافة
استمري في تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة
اسكبي الماء واخلطيها برفق حتى تمتزج
اسكبي الخليط في الصينية المحضرة واخبزيها لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى يخرج عود أسنان في وسط الكعكة نظيفًا
أخرجيها من الفرن
ثم اتركي الكيك يبرد لمدة 30 دقيقة
لتحضير كريمة الموكا
اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة على سرعة متوسطة حتى تصبح خفيفة ورقيقة
في وعاء صغير اخلطي القهوة ومسحوق الإسبريسو وخلاصة الفانيليا معًا حتى يذوب مسحوق الإسبريسو
أضيفي الخليط إلى الوعاء مع الجبن والزبدة واخفقي حتى يتجانس
في وعاء منفصل نخلط السكر البودرة ومسحوق الكاكاو والملح معًا
أضيفي ببطء خليط السكر البودرة إلى جبنة الكريمة
تخلط حتى تمتزج جيدا
أضيفي القليل من القهوة السائلة أو السكر البودرة حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب
يوزع الخليط فوق الكيك
ثم يقدم