طريقة عمل طاجن ورق العنب بريش اللحم الضأني

وصفة مميزة تصلح لأطباق عزائم رمضان والمناسبات

المقادير اللازمة

نصف كيلو من ورق العنب

ربع كوب نعناع مجفف أو طازج مفروم

كوب ونصف بقدونس مفروم

3 حبة بصل كبير مفروم

كيلو أرز مغسول ومصفى

3 حبة الطماطم مفروم

ثلاثة أرباع كوب من عصير الليمون

ملح؛ فلفل أسود؛ كمون؛ كزبرة جافة

كوب زيت

كوب ماء للتسوية

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ثوم مفروم

شرائح ليمون

ريش لحم ضأني

بصل حلقات

طريقة العمل

أزيلي عروق ورق العنب الزائدة من أسفله ثم اغسليه جيداً

ضعي كمية من الماء في قدر على النار حتى تغلي

ثم ضعي الورق على دفعات في الماء المغلي

مدة بسيطة ثم ارفعيه حالاً كي لا يهترئ وضعيه في الماء البارد

امزجي الأرز مع النعناع و الطماطم و البقدونس و البصل

تبلي الخليط بالبهارات ونصف كمية عصير الليمون

و نصف كمية الزيت و الملح

مدي الورقة على طبق نظيف على أن يكون السطح الأملس للورقة مواجهاً للطبق والعروق مواجهة لك

ضعي عليها بالعرض ملعقة شاي من الحشوة

اطوي الجوانب ولفيها بإحكام

كرري العملية مع الأوراق الباقية

ضعي شرائح البصل في طاجن أو صينية فرن

ثم رصي شرائح الريش فوق البصل

رصي ورق العنب فوق اللحم

أضيفي إلى الصينية عصير الليمون و الماء والصلصة ومرق الحشوة وما تبقى من الملح

ضعي الثوم وشرائح الليمون

ثم ضعيهم في الفرن نار معتدلة الحرارة

اطهي لمدة ساعة أو حتى تنضج المقادير

قدمي الطبق