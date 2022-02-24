المحليات

سلال غذائية للجوف ومأرب في اليمن

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 128 طنًا و 400 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 7.200 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 63 طنًا و 130 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.540 فردًا.


ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 – 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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