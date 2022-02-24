سلال غذائية للجوف ومأرب في اليمن

الرياض – البلاد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 128 طنًا و 400 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 7.200 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 63 طنًا و 130 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.540 فردًا.



ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 – 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.