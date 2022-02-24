تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز القلقاس

القلقاس من الخضروات الشتوية التى تتميز بنكهة كريمية غنية ويمكن تحضيره بطريقتين بالصلصة الحمراء أو الخضراء وهو طبق مصرى شائع

المقادير اللازمة

كمية من القلقاس

ماء

عصير ليمون

طريقة العمل

نحضر القلقاس

يمسح قبل أن يقشر بواسطة محارم مبللة بقليل من الماء فقط دون غسله مع مراعاة عدم وضع الكثير من الماء على المحارم

على سطح العمل ويفضل لوح تقطيع خشبى لضمان إحكامه

يقطع الجزء العلوى من القلقاس والسفلى

يقسم القلقاس دوائر بحجم 2-3 بوصة

ثم تقشر كل رول من القلقاس برفق

توضع الدوائر على لوح التقطيع

ثم تقطع أصابع ثم مربعات متوسطة الحجم

نضع الماء على النار فى قدر يغلى

يضاف له عصير الليمون

ثم القلقاس

يترك حتى يغلى مرة واحدة فقط

ثم يصفى من الماء ويشطف مرة واحدة فقط من الماء بالليمون بالماء البارد

يترك ليصفى دقائق

ثم يحفظ فى الفريزر مع الخضروات الخاصة بتحضير القلقاس

الصلاحية 6 أشهر