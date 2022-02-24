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تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز القلقاس

نيفين عباسaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

القلقاس من الخضروات الشتوية التى تتميز بنكهة كريمية غنية ويمكن تحضيره بطريقتين بالصلصة الحمراء أو الخضراء وهو طبق مصرى شائع

المقادير اللازمة

كمية من القلقاس
ماء
عصير ليمون

طريقة العمل

نحضر القلقاس
يمسح قبل أن يقشر بواسطة محارم مبللة بقليل من الماء فقط دون غسله مع مراعاة عدم وضع الكثير من الماء على المحارم
على سطح العمل ويفضل لوح تقطيع خشبى لضمان إحكامه
يقطع الجزء العلوى من القلقاس والسفلى
يقسم القلقاس دوائر بحجم 2-3 بوصة
ثم تقشر كل رول من القلقاس برفق
توضع الدوائر على لوح التقطيع
ثم تقطع أصابع ثم مربعات متوسطة الحجم
نضع الماء على النار فى قدر يغلى
يضاف له عصير الليمون
ثم القلقاس
يترك حتى يغلى مرة واحدة فقط
ثم يصفى من الماء ويشطف مرة واحدة فقط من الماء بالليمون بالماء البارد
يترك ليصفى دقائق
ثم يحفظ فى الفريزر مع الخضروات الخاصة بتحضير القلقاس
الصلاحية 6 أشهر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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