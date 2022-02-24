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تحضيرات رمضان.. طريقة تفريزر القرنبيط “الزهرة”

نيفين عباسaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الزهرة أو القرنبيط من عائلة البروكلى ويمتاز بنكهة جوزية رائعة ومناسب تماماً للمقلوبة ويقدم فى مصر كطبق جانبى مقلى بخليط من البيض والدقيق والثوم

المقادير اللازمة

2 حبة قرنبيط أو زهرة
ماء
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة من الكمون

طريقة العمل

ينظف القرنبيط جيداً عن طريق نزع الأوراق وأسفل القرنبيط
يقسم بواسطة السكين للحجم المناسب
يرفع الماء والملح والكمون على النار
يترك حتى يغلى
يضاف له القرنبيط بعد غسله جيداً بالماء الجارى
يترك دقائق حتى يتحول لونه قليلاً للون الأبيض الناصع
يرفع من الماء ويوضع فى ماء بارد
يصفى تماماً ثم يعبأ فى أكياس الحفظ
الصلاحية 6 أشهر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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