تحضيرات رمضان.. طريقة تفريزر القرنبيط “الزهرة”

الزهرة أو القرنبيط من عائلة البروكلى ويمتاز بنكهة جوزية رائعة ومناسب تماماً للمقلوبة ويقدم فى مصر كطبق جانبى مقلى بخليط من البيض والدقيق والثوم

المقادير اللازمة

2 حبة قرنبيط أو زهرة

ماء

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة من الكمون

طريقة العمل

ينظف القرنبيط جيداً عن طريق نزع الأوراق وأسفل القرنبيط

يقسم بواسطة السكين للحجم المناسب

يرفع الماء والملح والكمون على النار

يترك حتى يغلى

يضاف له القرنبيط بعد غسله جيداً بالماء الجارى

يترك دقائق حتى يتحول لونه قليلاً للون الأبيض الناصع

يرفع من الماء ويوضع فى ماء بارد

يصفى تماماً ثم يعبأ فى أكياس الحفظ

الصلاحية 6 أشهر