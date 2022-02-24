الرياضة

بسبب الحرب الروسية.. إيقاف الدوري الأوكراني لكرة القدم

محمد ابو الوفاaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إيقاف الدوري الأوكراني بسبب الحرب الروسية

أعلن اليوم الخميس، اتحاد كرة القدم في أوكرانيا، عن إيقاف منافسات الدوري الأوكراني لكرة القدم لمدة شهر بسبب الحرب مع روسيا.

 

وجاء القرار بتعليق الدوري الأوكراني بعد أيام من إعلان روسيا الاعتراف بانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن سيادة دولة أوكرانيا.

 

يحتل فريق شاختار دونيتسك صدارة ترتيب الدوري الأوكراني بواقع 47 نقطة ويلاحقه فريق العاصمة دينامو كييف بـ45 نقطة في الوصافة.

 

وفي نفس السياق سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تنظيم نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية والذي كان مقررًا له في الـ28 من مايو المقبل في ملعب “غازبروم أرينا” معقل نادي زينيت سان بطرسبرغ، ردًا على التحركات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

 

m.abo.elwafa

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