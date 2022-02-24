الرياضة

باريس يطلب من مبابي “تحديد” راتبه في العقد الجديد

محمد ابو الوفاaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
باريس يؤمّن مبابي بأغلى راتب في العالم

ذكر تقرير من يومية “ماركا” الإسبانية إن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبت من كيليان مبابي تحديد الراتب الذي يريده من أجل تمديد عقده.

 

وتركت الإدارة الباريسية أمر الراتب بيد مبابي ووكيل أعماله كنوع من الإغراءات المادية لبقاء اللاعب، إذ ينتهي عقده بانقضاء الموسم الجاري 2021-2022.

 

ويحاول باريس سان جيرمان السيطرة على مبابي (23 عامًا) ومنعه من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، عبر منحه أغلى عقد وراتب في تاريخ كرة القدم.

 

بحسب اليومية المذكورة فإن باريس ينوي دفع راتب أسبوعي لمبابي يبلغ نحو مليون يورو، وهو نفس الراتب الذي يتلقاه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

m.abo.elwafa

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