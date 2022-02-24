الجوانب التاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى

الرياض ـ البلاد

بدأت مساء أمس ضمن الاحتفاء بيوم التأسيس فعالية “المجلس” التي تسلط الضوء على الجوانب الثقافية والتاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى وذلك في المتحف الوطني بالرياض.

وحملت الندوة الأولى عنوان “لمحات تاريخية من الدولة السعودية الأولى” لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور طلال بن خالد الطريفي, الذي تناول فيها التحول الأمني في الجزيرة العربية بعد تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى والتطورات السياسية والاقتصادية إلى جانب الواقع العلمي والثقافي والصحي في تلك الحقبة.

وتطرق أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الملك سعود الدكتور حمد بن عبدالله العنقري في الندوة الثانية “المخطوطات والمكتبات في الدولة السعودية الأولى”، إلى المخطوطات التي كان لها الأثر البالغ في نشر العلم، وبما تحمله من كنوز عملية توارثتها الأجيال .