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«الجوازات» تحتفل بــ «يوم التأسيس»

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا” بمناسبة يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، تختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم فقط، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة.

وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال مع المسافرين، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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