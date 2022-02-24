ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 54.5%

البلاد : متابعات

سجَّلت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة (62.6%) عن نفس الشهر من العام الماضي (ديسمبر 2020م)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ووفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص التجارة الدولية لشهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة (106.3) مليارات ريال، مرتفعة (65.3) مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار (30.6) مليار ريال، بنسبة (65.9%)، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (71%) في شهر ديسمبر 2020م إلى (72.4%) في شهر ديسمبر 2021م، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021م بمقدار (-1.7) مليار ريال وبنسبة (1.6%).

وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 54.5% عن شهر ديسمبر 2020، حيث سجَّلت (29.3) مليار ريال مقابل (18.9) مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار (2.6) مليار ريال، وبنسبة (9.9%) بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021م.

وبين التقرير أن الواردات السلعية للمملكة في شهر ديسمبر 2021م سجَّلت ارتفاعًا بنسبة (17.7%) بمقدار (8) مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها (53.5) مليار ريال، مقابل (45.5) مليار ريال في شهر ديسمبر (عام 2020م)، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021م بمقدار (2.9) مليار ريال بنسبة (5.8%).