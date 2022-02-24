صحة و عافية احذروا هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية!

كشفت دراسة حديثة أن صودا الخبز المستخدمة في الكثير من المنتجات قد تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية ، وحذرت الدراسة الصادرة عن المركز الطبي للصحة والسعادة ،المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من استخدام المكونات المحتوية على الصوديوم بشكل مبالغ فيه أو بجرعات زائدة عن الحد فقد يسبب ذلك مشاكل خطيرة لهم. وتطرقت الدراسة إلى حالة مريض أصيب بفشل تنفسي حاد وسكتة دماغية بعد تناول كميات كبيرة من صودا الخبز، موضحة أن هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية التنبه إلى كمية صودا الخبز المستخدمة لكي لا تسبب في النهاية بسكتة دماغية حادة تؤدي إلى الوفاة. وقد نشرت صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية الدراسة التي أكد فيها العلماء أن العديد من المنتجات تحتوي على الصوديوم وغالبا تكون موجودة في الطعام المعلب ، وأوضحت الدراسة أن السكتة الدماغية تودي بحياة 32000 شخص في بريطانيا كل عام .