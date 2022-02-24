الرياضة اتحاد الريشة الطائرة يقيم بطولة المملكة للسيدات بالرياض

الدمام- حمودالزهراني

يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة النسخة الرابعة من بطولة المملكة للسيدات لفئة الفردي، بمشاركة لاعبات الريشة الطائرةمن مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ عدد المشاركات بالبطولة مايقارب 70 لاعبة، هذا ويستضيف البطولة نادي الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض غدا الجمعة وبعد غد السبت. وتعد هذه البطولة من بطولات المملكة الهامة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018م التي أسهمت بفعالية بنشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية لضمهن لصفوف منتخب السيدات وإعدادهن لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية. هذا وستتم إدارة و تحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد.