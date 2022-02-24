الدولية

أوكرانيا تعلن إسقاط 5 طائرات لروسيا.. والأخيرة تنفي

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط خمس طائرات ومروحية تابعة للقوات المسلحة الروسية “بعد انتهاكها الحدود الأوكرانية”.

وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم إسقاط الطائرات والمروحية فوق منطقة لوهانسك.

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم إسقاط طائرة روسية في أجواء أوكرانيا؛ لافتة النظر إلى أنها عطلت البنية التحتية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، وأسكتت وسائل الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن القوات الروسية لا توجه أي ضربات صاروخية وجوية ومدفعية إلى المدن الأوكرانية.

ibrahim

كتب بواسطة

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