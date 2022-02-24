أوكرانيا تعلن إسقاط 5 طائرات لروسيا.. والأخيرة تنفي

البلاد : وكالات

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط خمس طائرات ومروحية تابعة للقوات المسلحة الروسية “بعد انتهاكها الحدود الأوكرانية”.

وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم إسقاط الطائرات والمروحية فوق منطقة لوهانسك.

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم إسقاط طائرة روسية في أجواء أوكرانيا؛ لافتة النظر إلى أنها عطلت البنية التحتية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، وأسكتت وسائل الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن القوات الروسية لا توجه أي ضربات صاروخية وجوية ومدفعية إلى المدن الأوكرانية.