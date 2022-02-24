أخضر السيدات يحقق فوزه الثاني دوليا على المالديف بثنائية

جدة- محمود العوضي
للمرة الثانية خلال أيام، حقق منتخب السيدات الأول لكرة القدم انتصاره الثاني في بداية مشواره الدولي؛ وذلك بعد فوزه على منتخب سيدات المالديف بنتيجة (2-0)، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم “الخميس” على ملعب “مانيه”.
هذا الفوز هو الثاني تواليا في ثاني مباراة رسمية في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات، مع الحفاظ على شباكه نظيفة. تقدمت البندري مبارك لصالح منتخب السيدات بالهدف الأول في الدقيقة 62، ثم أضافت الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
شارك منتخب السعودية للسيدات، في مباراة المالديف بتشكيل مكون من” حراسة المرمى، سارة خالد. خط الدفاع” بيان صدقة، لانة عبد الرزاق، تالة الغامدي، لين محمد”. الوسط والهجوم ” ليان جوهري، مريم التميمي، البندري مبارك، سارة حمد، نورة إبراهيم، البندري هوساوي”.
وكان منتخب السعودية للسيدات قد استهل مشواره الدولي، بأول فوز في أولى مباراة دولية في تاريخ الأخضر، عقب الفوز على منتخب سيشل بنتيجة (2-0). حيث سجلت البندري مبارك أول هدف في تاريخ سيدات الأخضر، فيما أضافت مريم التميمي الهدف الثاني من علامة الجزاء.