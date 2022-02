نيمار “غير مُرحّب” به في الدوري الأمريكي

قال سكرتير رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، دون غاربر، اليوم الأربعاء إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا غير مُرحّب به للعب في المسابقة مستقبلًا.

تصريحات غاربر جاءت على هامش افتتاح الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم 2022، الذي ينطلق في شهر فبراير/ شباط من كل عام ميلادي.

ورد غاربر على حديث سابق لنيمار (30 عامًا) قال خلاله إنه يود اللعب في الدوري الأمريكي في مرحلة ما من مسيرته، من دون تحديد موعد الانتقال.

ويرى غاربر أن تصريحات نيمار تعتبر “إهانة” للدوري الأمريكي باعتبارها مسابقة للاعبين “العجزة” أو الذي يشارفون على إنهاء مسيرتهم الكروية.

وقال: “لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور للتقاعد هنا، عندما غادرنا إبراهيموفيتش باتجاه إيطاليا، لم يقل أحد إنه سيتقاعد، هذه إهانة لنا”.

يختتم: “إن لم يرد اللاعبون القدوم إلى هنا للمساهمة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم، فإنه غير مُرحّب بهم هنا،لا نريدهم في أمريكا”.

MLS commissioner Don Garber tells Neymar 'you're not coming here to retire' https://t.co/tH5BgoJpx4

— MailOnline Sport (@MailSport) February 23, 2022