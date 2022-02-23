الرياضة مشاركة كورنادو بيد كوزمين.. وثلاثي الدفاع جاهزون للديربي

جدة- محمد نافع لم تتضح مدى مشاركة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إيغور كورنادو بعد في اللقاء المهم والمرتقب الذي يجمع قطبي الغربية الاتحاد والأهلي السبت المقبل، بعد ان اقترب اللاعب من الجاهزية البدنية واللياقية. وتعود مشاركته إلى المدرب الروماني كوزمين كونترا ورأيه في ذلك، وهل سيكون أساسياً أو قد يستعين به كلاعب بديل.

من جهة أخرى، أكدت الأشعة التي أجراها ثلاثي الفريق زياد الصحفي عمر هوساوي ومهند الشنقيطي سلامتهم تماماً وبالتالي وجودهم في قائمة الفريق لمواجهة الأهلي.