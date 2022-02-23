الرياضة

مشاركة كورنادو بيد كوزمين.. وثلاثي الدفاع جاهزون للديربي

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1443 هـ      23 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمد نافع

لم تتضح مدى مشاركة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إيغور كورنادو بعد في اللقاء المهم والمرتقب الذي يجمع قطبي الغربية الاتحاد والأهلي السبت المقبل، بعد ان اقترب اللاعب من الجاهزية البدنية واللياقية.

وتعود مشاركته إلى المدرب الروماني كوزمين كونترا ورأيه في ذلك، وهل سيكون أساسياً أو قد يستعين به كلاعب بديل.
من جهة أخرى،  أكدت الأشعة التي أجراها ثلاثي الفريق زياد الصحفي عمر هوساوي ومهند الشنقيطي سلامتهم تماماً وبالتالي وجودهم في قائمة الفريق لمواجهة الأهلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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